Samstag, 19. Mai 2018, 10.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



"Menschen - das Magazin" berichtet von zwei Initiativen, die Menschen mit Behinderung das Leben leichter machen können: Car-Sharing und das Projekt "Kulturschlüssel Saar". In Augsburg und Königsbrunn können Menschen mit Behinderung die zwei örtlichen Car-Sharing-Vereine nutzen, weil dort Rollstuhl-fähige Fahrzeuge stationiert sind. Das bedeutet mehr Mobilität für kleines Geld. Ehrenamtliche Fahrer stehen zur Verfügung.



Das Projekt "Kulturschlüssel Saar" bringt verschiedene Bedürfnisse zusammen. Auf der einen Seite gibt es die Kulturgenießer. Das sind die Menschen, die nicht allein zu einer Veranstaltung gehen möchten oder können. Für sie vermittelt das Projekt einen Gefährten - das sind die Kulturbegleiter. Durch ihre Hilfe nehmen viele Menschen erstmals oder nach langer Zeit wieder am kulturellen Leben teil. Die Dritten im Bunde sind die Kulturspender - also die Veranstalter. Der "Kulturschlüssel Saar" spricht diese an, ob sie im Zuge des Projektes bereit sind, Freikarten für die freiwilligen Begleiter zu spendieren. Der "Kulturschlüssel" führt diese drei Eckpfeiler zusammen und kümmert sich um die Koordination.



Samstag, 19. Mai 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Say Yes with Harry and Meghan - Deutschland im Hochzeitsfieber Gutsherr gesucht - Schlösserland Mecklenburg-Vorpommern Schmetterling, Eidechse und Co. - Naturschutz verhindert Bauvorhaben Endstation Transitzentren - Manching Vorbild für Ankerzentren? Hammer der Woche - Der teure Geysir von Monheim



Sonntag, 20. Mai 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



America first - vielleicht der politische Ausdruck eines Eindrucks, den viele Menschen spüren: Die Welt ist egoistischer geworden. Stimmt das? Selfie statt Gruppenfoto also? "sonntags" fragt: Ist der Mensch ein Egoist? Braucht er nicht die Mitmenschen für ein gutes Leben? Ist er als Teamplayer nicht leistungsfähiger? An Pfingsten feiern Christen die Kirchengründung, also den Gemeinschaftscharakter ihres Glaubens.



Sonntag, 20. Mai 2018, 12.15 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Der "Fernsehgarten" steht im Zeichen von "Hochzeit", da sich tags zuvor Harry und Meghan das Jawort geben. Vielleicht stellt ja auch ein Gast in Mainz die Frage aller Fragen. Armin Roßmeier erklärt, wie ein Hochzeitsbüfett heute aussieht. Stylistin Astrid Rudolph verrät uns die Modetrends vor dem Altar und für die Party danach. Als musikalische Gäste werden unter anderen Linda Hesse, Heinz Rudolf Kunze und Mary Roos erwartet.



Sonntag, 20. Mai 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball: DFB-Pokalfinale Zusammenfassung



Fußball-Story Aktuelle Reportage



Fußball: Bundesliga, Relegation Vor den Rückspielen



Eishockey: WM in Dänemark Bericht am Finaltag



Montag, 21. Mai 2018, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Am Pfingstmontag dreht sich im "Fernsehgarten" alles um Zwillinge. Andrea Kiewel erhält Verstärkung von den Zwillingen Roman und Heiko Lochmann, besser bekannt als "Die Lochis". Die Artistinnen Julia & Ele Janke sind Zwillinge und werden am Trapez beweisen, dass sie sich wirklich blind aufeinander verlassen können. Darüber hinaus werden Zwillingspaare modisch umgestylt und zu ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden befragt.



