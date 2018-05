Der GBP/USD zeigte kaum eine Reaktion auf die durchwachsenen US Wirtschaftsdaten und so findet der Handel weiterhin leicht positiv um 1,3500 statt. Mit dem frühen europäischen Handel kam es bereits zu einer Bewegung in beide Richtungen, was den Brexit Schlagzeilen und dem erneuten Kaufinteresse gegenüber dem US-Dollar zuzuschreiben war. Das Tagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...