Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts031/17.05.2018/15:00) - Die Firma ExpertiseRocks SL beschäftigt sich seit Langem mit innovativen eCommerce-Projekten und erarbeitete sich im Bereich Dropshipping längst einen Namen am Markt. Das Team der ExpertiseRocks SL, Jasmin Hoffmann und Fabian Siegler, realisierte allein in den letzten 12 Monaten Shopsysteme mit nachweislichen Umsätzen in Millionenhöhe. Maßgeschneiderte Beratung, Mentoring und praktische Hilfe bei der Umsetzung von eCommerce-Lösungen zahlt sich offensichtlich aus. "Wir nehmen eine zunehmende Nachfrage von handwerklich tätigen Menschen wahr, die aus Sorge betreffend der drohenden Altersarmut nach Alternativen suchen, um unabhängig, ohne körperliche Anstrengungen und komfortabel von zu Hause aus Geld verdienen zu können" so die Geschäftsführerin von ExpertiseRocks SL mit Sitz in Palma de Mallorca. Fabian Siegler ergänzt dazu: "Der Streckenversand, auch Dropshipping genannt, stellt dabei eine perfekte Alternative dar, weil keine eigene Lagerhaltung notwendig ist und die meisten Prozesse des Online-Verkaufes effektiv automatisiert werden können - hierauf haben wir uns in den letzten Jahren spezialisiert und bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen." Der nächste Clou der Online-Marketing-Experten Hoffmann und Siegler ließ nun nicht länger auf sich warten. Ein vollkommen neues und plattformübergreifendes System des Streckenversandes wurde mithilfe eines internationalen Expertenteams entwickelt. Bislang war es schwierig, gar unmöglich, aus seinem Online-Shop heraus die Artikel auch auf anderen Verkaufsplattformen wie Amazon, Ebay, Real.de usw. zu verkaufen. Hier nun die Lösung: Ein einheitlicher Datenfeed, der automatisiert die Verkaufsartikel auf bis zu 1.800 Plattformen transferiert und dies international in 45 Ländern. "Der unweigerliche Umsatzanstieg ist somit vorprogrammiert", so Jasmin Hoffmann. Die Artikelpflege und die gesamte Administration ist so vereinfacht, dass nach einer einwöchigen Workshop-Phase der Shopbetreiber die gesamte eCommerce-Lösung eigenständig und effizient bedienen kann. Weiterhin haben sich die Einstiegskonditionen für eine solche Full-Service-Lösung, bei ExpertiseRocks Elite-Dropshipping genannt, vehement verbessert. Neben der umfassenden Prozess-Vereinfachung, der intelligenten Streuung der Artikel auf vielen Plattformen, sind sämtliche zur Umsetzung notwendigen Features schlanker geworden oder gar durch neuartige Eigenentwicklungen überflüssig gemacht. "Zahlreiche Drittanbieter sind nun nicht mehr nötig - der komplette Verkaufsprozess wird nun über ein Dashboard administriert - dies garantiert nicht nur mehr Zeit bei steigenden Einnahmen, sondern auch eine optimale Skalierung des Geschäftsmodells", so Fabian Siegler. Elite-Dropshipping ist somit viel mehr als ein schlüsselfertiger Online-Shop auf Streckenversand-Basis - es ist eine Individuallösung mit einer Gesamtreichweite von 45 Ländern, in denen künftig die Artikel zeitgleich und dank Preisautomation an den jeweiligen Markt angepasst angeboten werden. Neben den klassischen Marktplätzen wie Amazon, ebay, Real.de werden weiterhin etablierte und reichweitenstarke Affiliate-Plattformen für die Verkaufsförderung angesteuert. Virale Netzwerke, Social Media, Google Shopping, Preisvergleichsportale und viele Applikationen werden für den Produktvertrieb genutzt und von einer Schaltzentrale angesteuert. Selbst die Bestellungen, der gesamte Kundensupport und die Retouren-Abwicklung kann über ein durchdachtes E-Mail Automatierungs-Tool abgewickelt werden. "All diese Tools sind künftig in einem CRM Dashboard zusammengefasst und einheitlich synchronisiert. Gemeinsam mit einem intelligenten und selbst-lernenden Helpcenter haben wir ein mächtiges Verkaufsinstrument für alle Online-Händler entwickelt. In Gänze gibt es so etwas noch nicht am Markt und wir freuen uns, die Testphase erfolgreich gemeistert zu haben und nun das Full Package endlich unseren Kunden anbieten zu können", so Fabian Siegler. Bucht man das Lifetime Mentoring bei ExpertiseRocks hinzu, erhält der Anbieter sogar über 100 qualifizierte Dropshipping-Lieferanten gratis dazu. Der Anbieter des Dienstleistungspaketes Elite-Dropshipping ist von der Power seines Systems so überzeugt, dass es neuerdings sogar eine Erfolgsgarantie gibt, welche gewährleistet, dass man die Setup-Kosten erstattet bekommt, sollte man bei engagierter Arbeit mit dem System nachweislich nach einem Jahr keinen Erfolg erlangen. Weitere Informationen und Details finden Sie im Internet auf: http://www.elite-dropshipping.com ExpertiseRocks auf YouTube: https://www.youtube.com/user/ExpertiseRocks (Ende) Aussender: ExpertiseRocks SL Ansprechpartner: Jan Arbter Tel.: +34 691 54 91 76 E-Mail: jan@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180517031

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2018 09:00 ET (13:00 GMT)