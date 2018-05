Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Er sehe seine Erwartungen im ersten Quartal als generell erfüllt an, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv werte er das beschleunigte E-Commerce-Wachstum, die Margen gingen aber weiter zurück. Weitere Investitionen in das Geschäft oder in Zukäufe trübten außerdem die Gewinnaussichten. Er empfinde Chancen und Risiken bei der Aktie des US-Händlers derzeit als ausgewogen./tih/la

Datum der Analyse: 17.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US9311421039

AXC0298 2018-05-17/15:32