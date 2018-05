Luxembourg - Der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen auf den höchsten Stand seit 2015 gestiegen, so die Experten von Moventum. Während an den Rohstoffmärkten Boom-Stimmung aufgekommen sei, hätten die Aktienmärkte dieses Signal erstaunlich gelassen hingenommen - doch dies könne sich als Trugschluss erweisen.

