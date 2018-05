May ist es offenbar gelungen sein, ihren Ministern einen Kompromiss abzuringen. Die Reaktion der EU auf den britischen Vorschlag über das Jahr 2020 hinaus noch in der Zollunion zu bleiben, steht noch aus.

Großbritannien will unter Umständen noch über das Ende der Brexit-Übergangsphase im Jahr 2020 hinaus in der Zollunion bleiben. Das berichtete unter anderem der "Telegraph" am Donnerstag unter Berufung auf britische Regierungsquellen. Seit Wochen streitet das Kabinett von Premierministerin Theresa May über das künftige Verhältnis zur europäischen Zollunion. Nun soll es May gelungen sein, ihre Minister auf einen Kompromiss einzuschwören.

Mitglieder einer Zollunion vereinbaren ...

