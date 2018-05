Zürich (ots) - Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR erhält

erneut eine Auszeichnung für Arbeitgeberattraktivität. Bereits zum

dritten Mal in Folge ist die Schweizer Niederlassung mit einer Top

10-Platzierung als "Best Workplaces in Switzerland" ausgezeichnet

worden.



Q_PERIOR gelang es erneut, sich in der teilnehmerstärksten

Kategorie "Medium Companies" (50-249 Mitarbeitende) auf einem Rang

unter den besten zehn zu platzieren. "Wir freuen uns ausserordentlich

über die erneute Auszeichnung mit einem vorderen Rang. Wir haben

bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir als Arbeitgeber

viel zu bieten haben. Dass wir nun erneut von unseren Mitarbeitern zu

einem der besten Arbeitgeber der Schweiz gewählt wurden, macht uns

sehr stolz", sagt Hasan Tekin, Partner und Geschäftsführer Q_PERIOR

Schweiz. "Die Platzierung bestätigt uns, dass wir auch mit unserem

starken Unternehmenswachstum nach wie vor eine attraktive und

persönliche Unternehmenskultur bieten." Durch die Fusion mit der

P5group war die Mitarbeiterzahl am Schweizer Standort im Vorjahr

nahezu verdoppelt worden.



Überdurchschnittlich hohe Zustimmungsquoten



Mit einem Zustimmungswert von 96% bescheinigten die Mitarbeiter

dem Unternehmen eine sehr hohe Vertrauens- und Willkommenskultur.

Auch dass Worten Taten folgen, davon sind 85% der Belegschaft

überzeugt. Die zusammenfassende Aussage "Alles in allem kann ich

sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz" wurde mit 92%

Zustimmung bestätigt. Damit liegt das Beratungsunternehmen deutlich

über dem externen Benchmark.



Damit bestätigt die Schweizer Niederlassung das bereits sehr gute

Ergebnis aus Deutschland. Das nördliche Nachbarland erreichte im März

bereits einen 11. Platz. Dass Q_PERIOR in der Schweiz zu einem der

beliebtesten Arbeitgeber gehört, ist nicht neu. Die Kombination aus

Innovation und einzigartiger Unternehmenskultur haben dem Unternehmen

auch schon in früheren Jahren Auszeichnungen beschert.



"Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, daher

verpflichten wir uns ihnen gegenüber ein guter Arbeitgeber zu sein.

Wir werden weiterhin den ausgeprägten Teamgeist und die hohe

Identifikation mit den Unternehmenswerten pflegen, um auch in Zukunft

die Motivation und Bindung unserer Mitarbeiter zu stärken", ergänzt

Hasan Tekin.



Zum Wettbewerb



Insgesamt haben sich 150 Unternehmen aus allen Branchen an der

aktuellen Benchmark-Untersuchung zur Qualität und Attraktivität der

Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Forschungs- und

Beratungsinstitut Great Place to Work® beteiligt. Alle Preisträger

waren am 16. Mai zur offiziellen Verleihung des Gütesiegels nach

Zürich eingeladen.



Die Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der

Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen,

Identifikation, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung,

Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Zudem werden sämtliche

Prozesse im Human Resources einem Audit unterzogen. Mehr

Informationen unter http://de.greatplacetowork.ch/



Zum Unternehmen:



Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit

Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada

und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Grossunternehmen und

grosse Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und

IT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die Branchen

Versicherungen, Banken, Touristik, Transport & Logistik, Automotive,

Energie & Industrie und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein

branchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit &

Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling,

Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement,

Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie.

Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die

Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger

machen.



Kunden (Auswahl):



A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business Insurance Application

Consulting, Basler Versicherung, BMW, Commerzbank, DEVK, DZ Bank,

EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies,

Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, Paysafe

Card, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, Schweizerische

Bundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re,

Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot &

Württembergische





Kontakt:

Q_PERIOR AG

www.q-perior.com

pressestelle@q-perior.com



Christine Gerstner

Kommunikation Schweiz

Telefon: +41 44 437 20 38

Mobil: +41 76 584 82 99