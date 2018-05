Die NordLB hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen für die ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres von 335 auf 320 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Saatgutproduzent habe trotz des gesunkenen Umsatzes und planmäßig gesteigerter Forschungs- und Infrastrukturaufwendungen das operative Ergebnis stabil gehalten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem mache KWS trotz des gesenkten Umsatzausblicks keine Abstriche an den Renditezielen./gl/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2018-05-17/15:40

ISIN: DE0007074007