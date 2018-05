Protektionismus, geopolitische Krisen und teures Öl, steigende Zinsen und eingetrübte Konjunkturprognosen - nichts scheint kaufbereite Investoren an den Aktienmärkten zu erschüttern. Noch. Kluge Anleger bauen jetzt vor.

Nervosität, nein, die gebe es nicht, behauptet Frank Stutzky. Dabei haben seine Kunden viel zu verlieren. Stutzky berät Menschen, die 100 Millionen Euro und mehr besitzen - die im Slang der Banker "High-Net-Worth-Individuals" heißen: Superreiche, oft Prominente, die nicht genau wissen, wohin mit ihrem Geld - und die bei der Vermehrung ihrer Millionen die Diskretion einer Schweizer Großbank zu schätzen wissen. Frank Stutzky möchte deshalb seinen echten Namen nicht gedruckt sehen.

Stutzky berät kundige Kunden. Ausgezeichnet informiert zu sein sei Standard in der High-End-Vermögensklasse: "Im Moment achten alle sehr genau auf die konjunkturellen Frühindikatoren." Jeder wisse, das Geschäfts- und Konsumklima habe sich abgekühlt, auch die Stimmung der Einkaufsmanager sei schon mal besser gewesen. Dennoch schrecke das seine Kunden nicht: "Einige warten sogar auf etwas günstigere Kurse, um an der Börse aufzustocken."

Gut möglich, dass sie dazu schon bald Gelegenheit haben werden. Der Protektionismus der USA, der chinesische Machtanspruch, die Wende in der Iran-Politik - das alles schlägt nicht nur Wirtschaftslenkern aufs Gemüt.

Angesichts der vielen globalen Konflikte bekommt auch Exaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) "fast sentimentale Gefühle in der Erinnerung an den Kalten Krieg": Das sei "eine vergleichsweise ruhige und vor allem berechenbare Zeit" gewesen.Berechenbar ist heute nichts mehr, schon gar nicht für Anleger. Der Nahost-Konflikt droht zu eskalieren, Russland und Iran sind seitens des Westens mit Sanktionen belegt, die Briten scheren aus der EU aus, im hoch verschuldeten Italien übernimmt eine links-/rechtsextreme Koalition das Regierungsruder. Und seit US-Präsident Donald Trump "America first" dekretierte, tobt zwischen den USA und China, zwischen Washington und Brüssel ein Handelsstreit, der das Zeug hat, in einen unseligen Zollwettlauf zu münden.

Die Börsen wird das so wenig kalt lassen wie der steigende Ölpreis, der sich seit seinem Tief von Anfang 2016 fast verdreifacht hat und damit für Aktien giftige Inflationsgefahren heraufbeschwört. Hinzu kommt, dass die seit Juni 2016 verdoppelten US-Zinsen die Finanzierung verschuldeter Unternehmen erschweren. Kurzum: An allen Fronten mehren sich die Krisensignale. Anleger tun deshalb gut daran, ihr Depot schon jetzt abzusichern. Denn geht es erst einmal bergab, dann sind die Schwankungen groß, dann steht die Psyche unter Strom, dann fehlt oft der Mut, bei riskanten Investments die Reißleine zu ziehen - dann wird es für viele Anleger teuer. Was also tun?

Nun - Spuren hinterlassen werden die Weltkrisen zuerst bei Unternehmen, die in Krisenregionen engagiert sind. Siemens etwa erwirtschaftet in Russland 1,3 Prozent seines Gesamtumsatzes, geschätzte ein bis zwei Prozent im Iran. Der französische Ölriese Total hat mit Teheran einen Milliardendeal zur Ausbeutung des dortigen weltgrößten Gasfeldes geschlossen, der nun am 4. November auslaufen soll. Und bei Airbus steht plötzlich der Bau von 100 Flugzeugen für Iran Air infrage. Das alles sind Gefahren auch für die Portfolios von Stutzkys Kunden, die zu mehr als zwei Dritteln mit Aktien bestückt sind. Ein hoher Aktienanteil ist seit Langem eine lohnenswerte Sache, besonders wenn Anleger nach Börsenrückschlägen zugriffen. So legte ein nach dem Brexit-Schock vor zwei Jahren vorgestelltes Aktienportfolio (WirtschaftsWoche 27/2016) inklusive Dividenden um ein gutes Drittel zu. Und trotz der teils enormen Kurszuwächse haben Stutzkys Kunden noch Hunger auf mehr. Bei einigen stünde weiter der "Kauf von Aktien an", andere "wollen Hedgefonds beimischen", sagt der 47-jährige Vermögensberater.

Optimismus an der Grenze zur Sorglosigkeit ist auch unter Normalanlegern verbreitet. Mit knapp 10,1 Millionen Aktionären gibt es in Deutschland erstmals wieder so viele Anteilseigner wie vor der Finanzkrise. Seit neun Jahren bewegen sich die Kurse nun schon nach oben - ein fast unendlich langer Aufschwung, der die Investoren ermüdet: Wer kauft, der hält - mit dem Ergebnis, dass die Kursschwankungen sehr gering sind. "Noch perlt die politische Unsicherheit an den Märkten ab", so sagt es Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers: "Doch die Luft wird dünner."

Jim Rogers wird noch deutlicher. Man habe sich auf einen "extremen Bärenmarkt" einzustellen, vielleicht mit Kursverlusten von 50 Prozent, sagt der Multimillionär, der einst bei Hedgefondslegende George Soros reüssierte. Offenbar handeln ausgerechnet die Börsianer in diesen Wochen an den Erwartungen der Manager und Ökonomen vorbei. So fiel der ifo-Weltwirtschaftsklima-Index zuletzt um 9,5 auf 16,5 Punkte. "Der Aufschwung der Weltkonjunktur bleibt intakt", sagt ifo-Präsident Clemens Fuest, "jedoch schwächt er sich ab." Auch die Industrie hierzulande enttäuscht: Im März erhielten die Firmen wegen der sinkenden Auslandsnachfrage den dritten Monat in Folge weniger Aufträge. So schlecht schnitt die deutsche Wirtschaft zuletzt 2015 ab.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kappt schon seine Exportprognose. "Wir werden auf fünf Prozent runtergehen", sagt Außenhandelschef Volker Treier. Zu Jahresbeginn rechnete er noch mit mehr als sechs Prozent plus. Vor allem zunehmender Protektionismus bereitet ihm Sorgen: "Hier braut sich ein Gewitter zusammen."

Ganz klar: Am Export hängt die deutsche Wirtschaft - und damit der Dax. Dazu dürfte der steigende Ölpreis, der vergangene Woche den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren erreichte, auf die Stimmung drücken. Iran, dem viertgrößten Produzenten der Welt, droht ein Exportstopp - was die Preise weiter befeuern dürfte. Noch offen ist, ob der Handelsstreit zwischen den USA und der EU eskaliert. Kommt es bis zum 1. Juni nicht zu einer Einigung, dürften Zölle auf Stahl oder Spirituosen die Bilanzen belasten.Steigende Energiepreise und Handelskosten - das verstärkt schon jetzt die Sorge vor höheren Inflationsraten und, damit ...

