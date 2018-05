Der EUR/USD bildete sein Tagestief bei 1,1780/70 und mit der anschließenden Erholung versucht er nun die 1,1800 zu testen. EUR/USD steigt mit US Daten Das Paar bleibt in dieser Woche im negativen Bereich, während der Handel nach den US Daten um 1,1800 stattfindet. Der Dollar zog sich von seinem Tageshoch zurück, obwohl der Philly Fed Herstellungsindex ...

