Bad Marienberg - Details aus den Verhandlungen zwischen der rechtspopulistischen Partei Lega Nord und der "Fünf Sterne"-Bewegung zur Bildung einer Koalitionsregierung in Italien haben die Finanzmärkte verschreckt, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Pläne über massive Ausgabesteigerungen und Steuererleichterungen, aber vor allem die Forderung nach einem Erlass von italienischen TARGET-Verbindlichkeiten in Höhe von 250 Milliarden Euro verursachen Verunsicherung.

