Der Verfallstermin am morgigen Freitag dürfte den Index noch etwas bremsen. In der kommenden Woche sollte der DAX weiter zulegen können. Das Kursziel bleibt bei 13.280 Punkten bestehen. Erst in diesem Bereich dürfte der DAX eine neue Korrektur einleiten.

Fazit: Über 12.800 Punkten lautet das nächste Anlaufziel auf 13.280 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.050 Punkten.

Fibonacci-Fächer im Monatschart erobert! Signalgeber für langfristige Richtung!

Über 12.800 Punkten kurzfristig long. Langfristig long über 12.200 Punkten.

Ausbruch nach oben erst nach Verfallstermin?

Nächstes Kursziel 13.280 Punkte.

Fernziel 14.000 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Solange der DAX über 12.200 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...