Zürich (ots) - Die Affäre um Angolas Staatsmilliarden erreicht die

Schweiz. Die Bundesanwaltschaft BA führte gestern mit Unterstützung

der Bundespolizei fedpol an mehreren Standorten Hausdurchsuchungen

durch. Wie die «Handelszeitung» erfahren hat, wurden Polizisten an

der Stockerstrasse in Zürich aktiv. Dort, wo der schillernde

Schweiz-Angolaner Jean-Claude Bastos seine Büros hat. Bastos und

dessen Zuger Firmengruppe Quantum Global verwalteten bis vor kurzem

die Gelder des angolanischen Staatsfonds (FSDEA) sowie auch

Vermögenswerte der dortigen Nationalbank (BNA).



Die Milliardenwerte der angolanischen Staatsinstitutionen FSDEA

und BNA rücken nun in den Fokus der Schweizer Strafermittler. Die

Bundesanwaltschaft hat vergangenen Monat ein Strafverfahren eröffnet

wegen des Verdachts der Geldwäscherei gegen unbekannte Täterschaft.

«Dieses Verfahren steht in Zusammenhang mit möglichen Straftaten

gegen das Vermögen der Nationalbank und des Fundo Soberano de

Angola», wie die BA gegenüber der «Handelszeitung» mitteilt.



Auch Finma ist aktiv im Angola-Fall



Auch die Finanzmarktaufsicht Finma ist im Angola-Fall aktiv

geworden, wie Sprecher Tobias Lux erklärt: «Die Finma trifft derzeit

Abklärungen im Kontext von Vermögen der angolanischen Nationalbank

und des angolanischen Staatsfonds.» Man äussere sich wie üblich nicht

zu Namen von betroffenen Instituten.



Nebst Bundesanwaltschaft und Finanzmarktaufsicht sind offenbar

noch weitere behördliche Organe im Angola-Fall aktiv, wie BA-Sprecher

Anthony Brovarone erklärt. Anlässlich der Rechtshilfe unter Behörden

habe die BA Kenntnis davon erhalten, dass eine andere Behörde am

selben Tag Hausdurchsuchungen durchführte. Über deren Verfahren könne

man keine Auskunft erteilen.



Das Bundesamt für Justiz erklärt auf Anfrage, dass kein

Rechtshilfeersuchen in der Sache aus dem Ausland eingegangen sei. Die

Schweizer Behörden ermitteln also auf eigene Initiative im

Angola-Fall.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90