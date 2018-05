Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Für das aktuelle http://www.boerse-social.com/magazine habe ich mit RCB-CEO WIlli Celeda gesprochen, den Wunsch nach wieder mehr Retail an der WIener Börse haben wir gemeinsam. In der kommenden Woche startet dazu das Board des Börse Social Network Club. 10.000 Tage ATX; das ist die Zeitspanne von Ende 1990 bis- zufällig - exakt zum Wiener Börsepreis Mitte Mai 2018. Die RCB - früher einfach Centro - war über diese Spanne der Player mit dem wohl grössten Commitment zum Wiener Markt und damit auch Österreich-Gesamtpaket. Wie wichtig ist Österreich in Eurem Geschäftsmodell?Wilhelm Celeda: Österreich ist der Heimmarkt und unser stärkster Markt. Danke...

Den vollständigen Artikel lesen ...