Mitten in Manhattan lagert die New Yorker Notenbank 6200 Tonnen an Gold - 24 Meter tief in der Erde. Nur 28 Kunden lagern hier ihre Bestände.

Das Timing ist zufällig gewählt und doch erscheint es wie ein Wettkampf zwischen der alten und der neuen Welt. Knapp 10.000 Krypto-Fans sind in dieser Woche zur "Blockchain Week" nach New York gereist, um die neue Technologie zu feiern, zu netzwerken und die neuesten Innovationen zu präsentieren.

Immer noch wird heftig darüber gestritten, ob Bitcoin nun eine Form von digitalem Gold ist oder nicht und wie die größte virtuelle Währung reguliert werden muss. Zur gleichen Zeit öffnet die regionale Notenbank in New York ihren legendären Tresor für Journalisten.

Es ist die größte Goldlagerstätte der Welt. 6200 Tonnen sind hier, 24 Meter tief in der Erde deponiert, geschützt von Stahl, Beton und Manhattans robustem Grundgestein. Zum aktuellen Preis haben die Barren einen Wert von rund 250 Milliarden Dollar. Wem wie viele und vor allem welche Goldbarren gehören, verrät die Fed nicht.

Nur so viel ist klar: Die 28 Kunden - ausländische Zentralbanken, Regierungen und Organisationen ...

