Baden-Baden (ots) - Samstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/17.05.2018



Erstsendedatum für RP bitte streichen!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Schwindelfrei in Berglicht Die Windradbauer vom Hochwald



Sonntag, 03. Juni 2018 (Woche 23)/17.05.2018



Tagestipps beachten!



Tagestipp



20.15 Geschichte und Entdeckungen (bis 21.45 Uhr) Bodenseegeschichten Salem - Kloster, Schloss, Eliteschule



Tagestipp



21.00 Bodenseegeschichten Grenzgänge



Samstag, 09. Juni 2018 (Woche 24)/17.05.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



21.50 (VPS 23.20) Hochzeit zu Viert Spielfilm Deutschland 2001 Erstsendung: 19.10.2001 in Das Erste



23.15 (VPS 21.50) Der Hafenpastor Spielfilm Deutschland 2012 Erstsendung: 12.09.2012 in Das Erste



(bis 00.45 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 09. Juni 2018 (Woche 24)/17.05.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



02.15 (VPS 03.45) Hochzeit zu Viert (WH) Spielfilm Deutschland 2001 Erstsendung: 19.10.2001 in Das Erste



03.40 (VPS 02.15) Der Hafenpastor (WH) Spielfilm Deutschland 2012 Erstsendung: 12.09.2012 in Das Erste



05.10 (VPS 05.15) Eine Reise durch Estland (WH) Erstsendung: 18.11.2016 in HR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 16. Juni 2018 (Woche 25)/17.05.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



23.20 (VPS 00.45) Besuch für Emma Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 16.10.2015 in Das Erste



00.45 (VPS 23.20) Der Hafenpastor und das graue Kind Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 16.01.2015 in Das Erste



(bis 02.15 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 16. Juni 2018 (Woche 25)/17.05.2018



Geänderten Beitrag beachten!



03.45 (VPS 03.44) Besuch für Emma (WH) Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 16.10.2015 in Das Erste Autor: Karlotta Ehrenberg Rollen und Darsteller: Emma____Dagmar Manzel August____Henry Hübchen Linda____Klara Manzel Maggie____Anna Thalbach Arne____Franz Rogowski Sandra____Regine Hentschel Steffi____Marie Rönnebeck Jacek____Pit Bukowski Sami____Samuel Arslan Studentin____Christin Nichols Oma Helga____Us Conradi Kinobesitzer____Asad Schwarz Mann im Supermarkt____Carl Achleitner Kneipenwirtin____Traute Hoess Kneipengast____Uwe Dag Berlin Dame____Susanne Jansen und andere Kamera: Klaus Merkel Musik: Annette Focks



