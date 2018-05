Die Quartalszahlen zeigen: Walmart wandelt sich vom Supermarktriesen zum Online-Händler. Damit will der Traditions-Konzern Amazon trotzen.

Riesige Supermarkthallen in den Vorstädten waren gestern. Heute will Walmart die Kunden im Internet abfangen. Wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen, ist das Online-Geschäft zwischen Februar und April in den ersten drei Monaten dieses Jahres um ein Drittel gestiegen.

Auch sonst wussten die Kunden den besseren Service zu schätzen und haben den Umsatz stärker klettern lassen als erwartet. Insgesamt hat Walmart im ersten Quartal 123 Milliarden Dollar umgesetzt.

Das sind 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr und zwei Milliarden mehr als Analysten erwartet hatten. Auch der Gewinn lag mit 2,13 Milliarden Dollar über den Erwartungen. Vor allem das Online-Geschäft trug zum Wachstum bei. Nach einem enttäuschenden Online-Geschäft in der Weihnachtszeit war das eine erfreuliche Nachricht.

"Wir sind von dem Fortschritt in allen Geschäftssparten und dem Momentum ermutigt", kommentierte der ...

