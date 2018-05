Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, zog sich vom Tageshoch in den Bereich der 93,40/45 zurück. US Dollar Fokus liegt auf Fed Reden, Renditen Der Index konnte seinem gestrigen Rückgang umkehren, da die Käufer am heutigen Tagestief von 93,15/10 in den Markt kamen. Der Greenback bleibt durch die ...

