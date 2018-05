Als ob der Quartalsbericht von Snap (WKN:A2DLMS) zum ersten Quartal nicht schon schlimm genug für die Investoren wäre, sieht es so aus, als würde alles nur schlimmer werden. Nein, nicht, weil das Management sagte, dass das Snapchat-Redesign die Nutzer vertrieben hat, oder dass sich die Einnahmen ab dem ersten Quartal "erheblich verlangsamen" werden (OK, vielleicht auch das) - sondern vielmehr, weil das Management fest entschlossen ist, die Spectacles-Kamerabrille wieder einzuführen. Verbesserungen rücken in den Fokus Die erste Neuauflage der Brille weckte zunächst Interesse, doch die Nachfrage blieb aus. Snap verzeichnete einen Verlust von fast 40 Millionen US-Dollar, weil die Geräte ...

