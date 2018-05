Die-Bonding-Hochzeit: Die Übernahme aller Anteile von Amicra Microtechnologies durch die in Singapur beheimatete ASM Pacific Technology (ASMPT) soll Amicras strategische Position am Weltmarkt für fortschrittliche Fertigungssysteme weiter stärken.

Davon ist das gut eingespielte Executive Management Team von Amicra, bestehend aus Dr. Johann Weinhändler, Rudolf Kaiser und Horst Lapsien, überzeugt. Das Team wird seine Arbeit auch unter der neuen Konzernspitze fortsetzen.

Die Transaktion adressiert in erster Linie den rapide wachsenden Markt für Silicon Photonics Assembly Equipment, andererseits aber auch die interessanten Märkte für High-Precision Flip-Chip and Die-Bonding-Equipment. Da passt Amicra gut ins Konzept von ASMPT, der sich selbst als qualitätsbewusster strategischer Investor in der industriellen Elektronikfertigung sieht: Das Unternehmen liefert Produkte und Engineering Services für Back-End Fertigungs- und Packaging-Prozesse an Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...