MANGO OFFICE bringt intelligente Analyseberichte auf den Markt. "Analyseberichte der Anrufe" ist ein neues Produkt, das direkt in die MANGO OFFICE Lösungen für VoIP-Telefonie integriert ist. Mithilfe von Analyseberichten wird die Auswertung von Telefonaten mit Kunden geliefert, die die Umsatzsteigerung eines Unternehmens direkt beeinflussen. Insbesondere Startups und Kleinunternehmen profitieren von der neuartigen Technologie, die die Analytik kostengünstig auf dem Niveau von sonst recht kostspieligen Enterprise-Lösungen bietet.



Das Produkt umfasst zwei Berichtspakete - Analyseberichte zur Erhöhung der Verkaufszahlen und Analyseberichte zur Verbesserung der Kundenservicequalität. Faktische Werte werden mit vorgegebenen und bedarfsabhängig individuell anpassbaren Referenzwerten abgeglichen. So werden Problemzonen in Echtzeit erkannt und Prozesse mit Hilfe von interaktiven Verbesserungsempfehlungen optimiert. "Herkömmliche Telefonie bietet keine Möglichkeit, alle Aspekte der Anrufbearbeitung unter die Lupe zu nehmen", erklärt Alexander Fischmann, Managing Director MANGO OFFICE. "Deswegen hat das Management häufig keine Informationen über die Auswirkung der Anrufbearbeitung auf die Umsätze, bzw. die Rohdaten müssten von technischen Spezialisten manuell heruntergeladen und aufwendig analysiert werden. Unsere Analyseberichte liefern hingegen keinen Rohdatenmatrix, sondern stellen mit wenigen Mausklicks die bereits bearbeiteten, kommerziell nutzbaren Informationen in Formen von Grafiken und Empfehlungen dar, die sofort als datenbasierte Entscheidungsgrundlage verwendet werden können".



Mehr Aufträge, weniger Kundenschwund



Zehn Analyseberichte zur Erhöhung der Verkaufszahlen helfen Unternehmen, den Zusammenhang zwischen erfolgreichen Anrufen und geschlossenen Aufträgen nachzuvollziehen und sind somit ein perfektes Tool für Geschäftsführung und Vertriebsleitung. Hierbei werden eingehende und ausgehende Anrufe analysiert und Faktoren, die den Kundenschwund verursachen, festgestellt. So können zum Beispiel Gründe für entgangene Anrufe abgeleitet werden, Anzahl der Rückrufe bei entgangenen Anrufen oder die optimale Uhrzeit für Anrufe bestimmt werden.



Die Analyseberichte liefern jedoch nicht nur quantitative Daten, sondern auch qualitative Erläuterungen, um die Unternehmensprozesse zu optimieren und den Umsatz zu steigern. Das System gibt Empfehlungen, wie häufig die Daten ausgewertet werden sollten, zeigt welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann und wie die Auswertung dieser Daten die Verkaufszahlen beeinflusst.



Kunde ist König



Analyseberichte für Support und Kundendienst ist ein intelligentes Profi-Tool für Leiter des technischen Supports, Account Managements sowie Kundendienstes. Zehn Analyseberichte zur Verbesserung der Kundenservicequalität sind vor allem auf die Aspekte ausgerichtet, die die Kundenerfahrung beeinflussen. Ein Kunde soll das Unternehmen schnell erreichen und sein Anliegen innerhalb einer möglichst kurzen Zeit, idealerweise bereits während des ersten Telefongesprächs mit dem Kundenservice klären können. Mithilfe der Analyseberichte können Wartezeiten verkürzt werden, die Schnelligkeit der Anrufannahme sowie die Anzahl der verpassten Anrufe gesteuert werden, die Uhrzeit der verpassten Anrufe und die Gesprächsdauer festgestellt werden.



Analyseberichte sind für Nutzer der Lösungen "Virtuelle Telefonanlage" sowie "Cloud Contact Center" zum monatlichen Preis von 49 Euro pro Berichtspaket ab sofort verfügbar.



