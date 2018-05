Die EU will den Balkan - aber nur ein bisschen. Auf dem heutigen Gipfel in Sofia bekräftigt sie den bisherigen Kurs. Große Sprünge bleiben aus.

Die EU soll wachsen - und zwar um die Länder des Balkans. Montenegro, Serbien, Mazedonien, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina streben schon seit langer Zeit eine EU-Mitgliedschaft an. Doch bisher mangelt es an signifikanten Fortschritten. Das soll sich mit dem heute stattgefunden EU-Westbalkan-Gipfel ändern.

Worum es beim EU-Westbalkan-Gipfel ging und wie es jetzt weitergehen soll. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum kommt das Thema gerade jetzt auf?

Bulgarien hat großes wirtschaftliches Interesse daran, dass seine Nachbarregion zur EU gehört, und deshalb das Thema EU-Erweiterung im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft extrem vorangetrieben. Der letzte EU-Westbalkan-Gipfel fand vor 15 Jahren in der Region um Thessaloniki statt, damals wurde den sechs westlichen Balkanländern eine potenzielle EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt.

Das Kalkül: Wer nach so langer Zeit wieder einen Gipfel zu diesem Thema ausrichtet, hat die internationale Aufmerksamkeit sicher. Es ist ein historisches Ereignis und damit eine gute Gelegenheit, um die EU-Ratspräsidentschaft des Landes, die noch bis Ende Juni dauert, nachwirken zu lassen.

Aber auch die EU-Kommission macht Druck. Denn die Zeit eilt: Da für die Bevölkerung seit Jahren keine Fortschritte erkennbar sind, wenden sich viele vom Westen ab. Russland, China und Saudi-Arabien wettern die Chance der Einflussnahme und investieren kräftig in die Region.

Die Kommission fürchtet zudem um die Stabilität der Länder. Man habe ja in den Neunziger Jahren gesehen, was passiert, wenn in der Region Konflikte ausbrechen: Hunderttausende waren damals ...

