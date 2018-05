Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



/ Download auf SWR2.de



Seit Günter Netzer 1972 aus der "Tiefe des Raumes" kam, sind Geist und Fußball keine Gegensätze mehr. Nachdenken und Schreiben über Fußball ist zum Lieblingssport der deutschen Intellektuellen geworden. Spätestens alle zwei Jahre zur Europa- oder Weltmeisterschaft sinnieren Schriftsteller über Tragödien, Erfolge, Helden und Gefallene, über Spielsysteme und was sie über die Gesellschaft aussagen. Fußballbegeisterte Mitglieder der Jury der monatlichen SWR Bestenliste haben zur Weltmeisterschaft in Russland erstmals eine SWR Fußball Bestenliste erstellt. Zwölf Fußballbücher haben es auf die Liste geschafft: alte und neue Titel, Jugendbuch, große Literatur, Sachbuch. Auf Platz 1: "Das nächste Spiel ist immer das schwerste" von Ror Wolf. Dieser Klassiker der Fußball-Literatur beweist, dass das Spiel mit seiner Sprache zum Schönsten und Lustigsten gehört, was Literatur mit Fußball anstellen kann.



Sammy Drechsel und Péter Esterházy gemeinsam auf Platz 2 Den 2. Platz der SWR Fußball Bestenliste teilen sich der Jugendbuchklassiker "Elf Freunde müsst ihr sein" von Sammy Drechsel sowie "Keine Kunst" von Péter Esterházy, der bis zu seinem Tod behauptete, dass Ungarn 1954 Fußballweltmeister wurde. Außerdem sind auf der Liste vertreten: Peter Handke, der in seiner Erzählung "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" offensiv in die Abseitsfalle seines Titels stolperte, Jean Philippe Toussaints Essay "Zidanes Melancholie", dem nach einem gehaltenen Kopfball im Finale 2006 nur noch der Kopfstoß blieb, oder "La Fidanzata. Juventus, Turin und Italien" von Birgit Schönau. Die fußballbegeisterten Jurymitglieder der SWR Bestenliste waren Helmut Böttiger, Martin Ebel, Julia Encke, Eberhard Falcke, Ursula März, Wiebke Porombka, Ulrich Rüdenauer, Hajo Steinert und Insa Wilke.



Die vollständige Liste zum Herunterladen: www.SWR2.de/fussballbestenliste Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur



Honorarfreie Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2