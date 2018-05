"Skiline" konnte den 3 Millionsten User feiern und festigt

damit seine Position als Weltmarktführer.



Pfäffikon/Klagenfurt (ots) - Zwtl.: Wahnsinn, über 3 Millionen!



Perfekte Bedingungen von Dezember bis April, meterhoher Schnee,

Traumwetter mit zahlreichen Sonnenstunden und Minusgraden - die beste

Wintersaison seit Jahren! Und das trifft nicht nur auf das Wetter zu,

sondern auch auf die Skiline Userzahlen. Mit dem Durchbrechen der 3

Millionen Skiline User Marke wurde in der vergangenen Saison ein

außerordentlicher Erfolg verbucht, der natürlich dementsprechend

gefeiert wurde. Zum Vergleich, damit ist Skiline nicht mehr weit

davon entfernt die Gesamtzahl der aktiven Facebook-User in Österreich

(3,8 Millionen) in den Schatten zu stellen. "Auf Basis dieser

digitalen Bestandskunden und der bereitgestellten Community-Analyse,

unterstützt Skiline Tourismusdestinationen dabei ihren Gästen noch

mehr hochwertige, individuelle Services zu bieten und wird damit

unverzichtbarer Bestandteil für eine service- & kundenorientierte

Zukunft", sagt Skiline Geschäftsführer Daniel Wakounig.



Zwtl.: User legten sich ins Zeug



Nicht nur die kontinuierlich ansteigende Anzahl der Skiline User

lässt die Konkurrenten von Alturos Destinations neidisch auf das

Unternehmen blicken, sondern auch deren Fleiß beim Sammeln von

zurückgelegten Höhenmetern - es waren unglaubliche 25 Milliarden, was

ungefähr der 110-fachen durchschnittlichen Distanz zwischen der Erde

und dem Mars entspricht. Mit 68 Millionen Liftfahrten und 4 Million

aufgenommenen bzw. geschossenen Videos & Fotos gibt es weitere

Kennzahlen, die zeigen wie aktiv die größte Wintersport-Community der

Welt ist.



Zwtl.: Skiline erobert Grenoble



Um touristischen Regionen zu zeigen welche Möglichketen ihnen

Skiline bietet, war Alturos Destinations auf der 23. Mountain Planet

Messe in Grenoble (FR) vertreten um die einzigartigen Produkte &

Lösungen bestmöglich zu präsentieren. Diese alle zwei Jahre

stattfindende Messe ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen für

Innovationen, Trends und Entwicklungen im Bereich des Bergtourismus

in Europa und darüber hinaus. 900 Marken aus 27 Ländern präsentierten

sich den 18.000 Besuchern aus mehr als 70 Nationen auf insgesamt

50.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.



Zwtl.: Flexibel & erweiterbar



Es wurde natürlich kein Aufwand gescheut um dem anwesenden

Fachpublikum die bestmögliche Skiline Experience zu bieten: Mehrere

Tonnen Hardware wurden innerhalb kürzester Zeit auf dem Messestand

aufgebaut und in Szene gesetzt. Darunter auch die neue Generation des

von Kunden und Gästen geschätzten Skiline Terminal. Durch dessen

neues Modulkonzept stellt es eine flexibel erweiterbare Lösung für

den Kunden dar. Zum Beispiel verwandelt sich das mächtige Terminal,

durch die Erweiterung mit einem Pickup Modul und im Zusammenspiel mit

dem Peaksolution® Web-Shop, in eine vollwertige Station für die

Abholung von Tickets. Wakounig: "Durch diese modulare Erweiterbarkeit

- z.B. Print-Modul, Photo-Modul - kann das Skiline Terminal in

Zukunft immer mehr wesentliche Services für den Gast bereitstellen

und wird schon bald in keiner erfolgreichen Tourismusdestination mehr

wegzudenken sein."



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Alturos Destinations

Patrick M. Sadjak

patrick.sadjak@alturos.com

+43 463 249445-265



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18972/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: Alturos Destinations

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062848

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062848.rss2