New York - Der US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach schwächerem Start berappelt und die Gewinnschwelle übersprungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach eineinhalb Stunden moderat um 0,16 Prozent auf 24 809,28 Punkte zu. Während er von Kursverlusten nach Zahlen bei Cisco und Walmart ein Stück weit ausgebremst wurde, stützte der steigende Ölpreis die Energiewerte.

Ansonsten blieben die Renditen am Anleihemarkt im Fokus, die zuletzt für Anleger immer attraktiver geworden waren. Zehnjährige US-Rentenpapiere rentieren neuerdings mit 3,1 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2011. Am Donnerstag allerdings blieb der Renditeanstieg wie schon am Vortag im kleinen Rahmen - auch deshalb, weil aktuelle Wirtschaftsdaten aus den USA ein eher durchwachsenes Bild abgaben und so die Spekulation über weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed nicht zusätzlich anheizten.

Auch der breite Markt und die Technologiewerte schafften es in die Gewinnzone. Der S&P-500-Index ...

