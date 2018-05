Die neue Kooperation ist auf die steigende Nachfrage in Europa ausgerichtet. Die neuen Lithium-Ionen-Batteriezellen sollen auch den Speichersystemen von Varta zugutekommen. Varta Storage und E-One Moli Energy wollen künftig bei der Entwicklung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien für den europäischen Markt kooperieren. Grund sei die steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batteriezellen teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Möglichkeit mit Moli in Europa zusammenzuarbeiten, passe perfekt zu den Anwendungen, die Varta Storage anbiete. Die neuen Hochleistungsbatterien sollen dabei sowohl ...

