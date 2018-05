Erdogan hatte angekündigt, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu beschneiden. Jetzt schaltet sich Superminister Simsek ein, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Finanzmärkte haben zwar kein eigenes Gehirn, aber sie reagieren in der Regel sofort. So auch Anfang der Woche, nachdem der türkische Präsident Erdogan dem Finanzsender Bloomberg ein Interview gegeben hatte. Er kündigte darin unter anderem an, im Falle eines Siegs bei der Präsidentschaftswahl am 24. Juni bei der Geldpolitik mitreden zu wollen.

Sein Ziel: niedrigere Zinsen, weil das die Wirtschaft ankurbele und die grassierende Inflation eindämme; im Widerspruch zu allem, was Ökonomen sagen. "Ja, ich will die Geldpolitik bestimmen", gab Erdogan unumwunden zu, "auch wenn das manche beunruhigen wird".

Und ob: Beinahe im selben Augenblick verloren unzählige Anleger den Glauben an die Währung des Landes. Die türkische Lira verlor auf einen Schlag an Wert zum US-Dollar und zum Euro. Mussten Türkinnen und Türken noch vor zwei Wochen rund 4,95 Lira für einen Euro hinblättern, sind es inzwischen 5,25 Lira.

"Erdogans Ankündigung erhöht die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Notenbank", kommentiert etwa der japanische Analyst Tsutomu Soma von SMI Securities. John Hardy, Analyst bei der Saxo Bank in Dänemark, ist sich sicher, dass der Markt die Lira bestrafen würde. Der Dollar könnte in den Wochen bis zur Wahl auf bis zu 4,50 Lira steigen. "Danach könnte es unberechenbar werden."

Um Schlimmeres zu verhindern, schaltete sich nun Mehmet Simsek ein. Der ist als Vize-Ministerpräsident der Regierung in Ankara für die wirtschaftliche Entwicklung zuständig - und muss entsetzt gewesen sein, nachdem er von dem Interview mit seinem Präsidenten gehört hatte. So entsetzt, dass Simsek sich nun energisch zu Wort meldet - und Erdogan mehr oder weniger offen widerspricht.

Auf ...

