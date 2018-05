Weng Fine Art ist seit heute an der Börse München notiert. Bereits zwischen 2012 und 2016 war Weng Fine Art, 1994 gegründet, an der Börse Frankfurt notiert. Mit der erfolgreichen Expansion in das E-Commerce-Geschäft mit Editionen zeitgenössischer Künstler wie Jeff Koons, Damien Hirst, Alex Katz oder Gerhard Richter hat sich das Unternehmen jetzt entschlossen, an die Börse zurückzukehren. Die Aktie des Kunsthändlers ist ein spannender Spezialwert - mit Indikatorfunktion ...

