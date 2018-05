Eine Karikatur auf Israels Premier Netanyahu in der "SZ" hat für Antisemitismus-Vorwürfe gesorgt. Jetzt muss der Zeichner gehen.

Die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") hat sich nach der Antisemitismus-Kritik an einer Karikatur von Dieter Hanitzsch von ihrem langjährigen Zeichner getrennt. "Grund hierfür sind unüberbrückbare Differenzen zwischen Herrn Hanitzsch und der Chefredaktion darüber, was antisemitische Klischees in einer Karikatur sind", teilte die "SZ"-Chefredaktion am Donnerstag mit. "Dies hat sich nicht ...

