Der Dax konnte seine Gewinne vom Nachmittag kontinuierlich fortsetzen. Am Ende steig der deutsche Leitindex auf 13.114,61 Punkte.

Schwung kam in die Kurse, als am frühen Nachmittag in den USA robuste Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Ein Frühindikator der regionalen Notenbank von Philadelphia hatte im Mai die Erwartungen deutlich übertroffen. "Insgesamt wird das solide Wachstumsszenario untermauert", schrieb Patrick Boldt von der Helaba in einem Kommentar. "Die US-Wirtschaft bleibt in einem guten Zustand", sagte auch David Madden, Analyst bei CMC Markets. Der deutsche Leitindex landete am Ende des Tages bei 13.114,61 Punkten.

Auch mit den Nebenwerte-Indizes ging es aufwärts. So legte der MDax der 50 mittelgroßen Unternehmen um 0,79 Prozent auf 26.825,60 Punkte zu. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging um es um 0,83 Prozent auf 2804,96 Punkte aufwärts.

Mit einigem Abstand an der Dax-Spitze lagen die Papiere von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...