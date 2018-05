Das Regierungschaos in Italien zeigt: Als gesamteuropäische Währung hat der Euro keine Zukunft.

Erinnern Sie sich noch an Yanis Varoufakis? Der damalige griechische Finanzminister versetzte die Finanzmärkte und die politische Elite Europas vor drei Jahren in Angst und Schrecken. Denn er widersetzte sich den Reformen, die die Gläubiger von Griechenland verlangten, und arbeitete an einem Plan zum Ausstieg seines Landes aus der Gemeinschaftswährung. Demnächst könnten der Euro-Zone noch turbulentere Zeiten ins Haus stehen. Nicht wegen Griechenland, sondern wegen Italien.

Dort bahnt sich eine Regierung aus Rechts- und Linkspopulisten an, deren Programm ebenso abstrus und unfinanzierbar ist wie das der Syriza-Regierung in Griechenland vor drei Jahren.

So wollen Luigi Di Maio von der linken Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo Salvini ...

