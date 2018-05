Die Zahl der Kreditinstitute geht in Deutschland weiter zurück. Kleine und mittlere Banken stehen unter großem Druck, sich zusammenzuschließen.

Filialsterben und Fusionsdruck auf dem deutschen Bankenmarkt halten angesichts der Zinsflaute nach Angaben der Bundesbank unvermindert an. Die Zahl der Kreditinstitute sank im vergangenen Jahr um 65 auf 1823 Finanzhäuser, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

"Das herausfordernde Wettbewerbsumfeld und insbesondere das anhaltend niedrige Zinsniveau machen den Instituten zu schaffen und veranlassen ...

