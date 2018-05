New York (ots/PRNewswire) - WorkFusion gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von "Lumen", der 2018-Version seiner Intelligent Automation bekannt, die Kunden wichtige Upgrades für seinen Imageträger und KI-gesteuertes RPA-Produkt Smart Process Automation (SPA) sowie das Starterprodukt RPA Express bietet. Lumen macht künstliche Intelligenz (KI) für Geschäftsanwender zu einer Selbstverwaltungsfunktion und vereinfacht und beschleunigt die Bereitstellung und Skalierung von RPA (robotergesteuerter Prozessautomatisierung).



"Unternehmensprozesse wollen heute digitalisiert werden, um den Anforderungen der innovativen digitalen Erfahrungen gerecht zu werden, die Unternehmen in den letzten zehn Jahren geschaffen haben", sagte Alex Lyashok, CEO von WorkFusion. "'Big-Tech'-Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon, die KI als erste adoptierten, nutzen bereits die Möglichkeiten von maschinellem Lernen, um flexibel auf die Bedürfnisse von Kunden zu reagieren. WorkFusion bringt diese neuen Funktionen zu Kunden in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen und anderen Branchen und hilft Unternehmen die Wissensarbeit im Betrieb mithilfe von KI-gesteuerten, lernfähigen Software-Robotern zu transformieren."



Lumen enthält ein wichtiges Update für RPA Express, das erste und einzige kostenlose RPA-Produkt in Produktionsqualität. RPA Express bietet jetzt durch eine einfache, kostenlose Installation mit einem Klick sowohl eine bild- und objektbasierte Aufzeichnung als auch ein Studio für Entwickler. RPA Express ist zudem ab sofort als professionelles Abonnement erhältlich, über das Benutzer mehrere Prozesse mit unbegrenzten Robotern auf einer einzigen Maschine und mehr OCR-Seiten ausführen können. Zu den gängigen Anwendungsfällen gehören Quote-to-Cash, Procure-to-Pay, Datenmigration und -eingabe sowie die Aktualisierung von CRM-Systemen. RPA Express wird von 15.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt.



Die 2018-Version von WorkFusion SPA ermöglicht es Kunden, ihre Transformationsprogramme mit Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienz zu skalieren, indem sie alle digitalen Fähigkeiten, die ein Unternehmensbetrieb benötigt, auf einer einzigen KI-gesteuerten Plattform aufbauen. SPA macht KI zur Selbstbedienung für Betriebsteams, bietet intelligentere Datenaufnahme, lernfähige Bots und die optimale Integration von Personen und Bots. Durch die Orchestrierung der gesamten digitalen Belegschaft auf einer Plattform können Kunden mithilfe hochentwickelter operativer Analysen Kosten, Kapazität und Produktivität vorhersagen und Aktionen vorschreiben. SPA bietet seinen Kunden auch die Fähigkeit zur Führung und Überwachung seiner digitalen Arbeitskräfte, um die Betriebskontrolle zu verbessern und das Betriebsrisiko zu senken. Datenfokussierte Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen SPA zur Automatisierung einfacher Prozesse wie der Datenmigration sowie komplexer Dienste wie Geldwäschebekämpfung (Anti Money Laundering, AML), Onboarding von Kunden und Schadenbearbeitung.



Die RPA-Software mit künstlicher Intelligenz von WorkFusion baut und verwaltet Softwareroboter für Wissensarbeit. Die Produkte wenden sich an Firmen mit hohem Datenaufkommen und automatisieren Prozesse mit hohem Volumen durch Zusammenbringen von künstlicher Intelligenz, RPA und Menschen in einer intuitiven Plattform. Top-Unternehmen im globalen Banken-, Versicherungs- und Gesundheitswesen sowie aus anderen datenintensiven Branchen entscheiden sich für WorkFusion, um ihre Geschäftskosten zu senken und KI zur Überwindung der Komplexität von Skalierungsprozessen nutzen. WorkFusion hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in acht Ländern in Europa und Asien. Weitere Informationen über WorkFusion erhalten Sie unter www.workfusion.com.



