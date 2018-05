Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland, Östereich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen Pfingstmontag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.592,18 +0,82% +2,52% Stoxx50 3.167,93 +0,55% -0,31% DAX 13.114,61 +0,91% +1,52% FTSE 7.787,97 +0,70% -0,29% CAC 5.621,92 +0,98% +5,82% DJIA 24.782,07 +0,05% +0,25% S&P-500 2.727,14 +0,17% +2,00% Nasdaq-Comp. 7.409,29 +0,15% +7,33% Nasdaq-100 6.933,55 +0,05% +8,40% Nikkei-225 22.838,37 +0,53% +0,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,87 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,69 71,49 +0,3% 0,20 +19,4% Brent/ICE 80,22 79,28 +1,2% 0,94 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,01 1.290,68 -0,1% -0,68 -1,0% Silber (Spot) 16,48 16,37 +0,7% +0,11 -2,7% Platin (Spot) 891,60 889,75 +0,2% +1,85 -4,1% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,6% +0,02 -7,4%

Weiter kräftig aufwärts geht es mit dem Ölpreis. Brent steigt erstmals seit mehreren Jahren über 80 Dollar je Fass. Hier stützen weiter die drohenden Sanktionen der USA gegen den Iran. Zudem hatten die US-Lagerbestände einen deutlichen Rückgang angezeigt. Dagegen präsentiert sich der Goldpreis weiter schwach. Teilnehmer sagen, dass das steigende Zinsniveau das Edelmetall drückt.

FINANZMARKT USA

Die Rentenrenditen in den USA steigen weiter und die Wall Street folgt. Bereits am Vortag war erkennbar, dass steigende Marktzinsen den US-Aktienmarkt nicht sehr stark belasten müssen. Zwar senken steigende Renditen die Attraktivität von Aktien, gleichwohl drehen die Aktienindizes an der Wall Street leicht ins Plus. Händler sprechen mit Blick auf den Rentenmarkt von Gewöhnungseffekten. Letztlich stünden hinter den zulegenden Marktzinsen steigende Inflationserwartungen dank einer boomenden Wirtschaft, heißt es. Mögliche neue Unregelmäßigkeiten beim Umgang mit Kundendaten dürften abermals Fragen über die internen Kontrollen bei der US-Bank Wells Fargo aufwerfen. Die Titel verlieren 1,5 Prozent. Auch andere Branchenwerte neigen zur schwäche, der Sektorindex verliert 0,3 Prozent. Die Geschäftszahlen von Walmart zum ersten Quartal werden zunächst positiv aufgenommen, die Aktie dreht jedoch 1,4 Prozent ins Minus. Die Aktie eines anderen Einzelhändlers gerät indes massiver unter Druck. J.C. Penney verlieren nach Zahlenausweis über 10 Prozent. Der Umsatz ging im ersten Quartal zurück und der Konzern hat seine Ergebnisprognose gesenkt. Auch Cisco-Aktien geben deutlich nach. Der Netzwerkausrüster hat zwar die Markterwartungen mit den Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal knapp übertroffen, doch dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal enttäuschen. Zudem bemängeln Marktteilnehmer das schwache Dienstleistungsgeschäft, Cisco verlieren 3,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa ist es teils deutlich nach oben gegangen. Unterstützung bekam der Aktienmarkt weiterhin vom Euro, der unter 1,18 Dollar notiert. Zudem sind offenbar einige internationale Investoren am Aktienmarkt in Europa unterinvestiert und kaufen zu. . Aber auch der Preis für Öl stieg, ein Barrel der Sorte Brent kostet nun mehr als 80 Dollar. Für den Sektor ging es um 1,5 Prozent nach oben. Sowohl die Nachrichtenlage als auch die Fundamentaldaten sprechen laut den Rohstoffexperten der Commerzbank kurzfristig für einen weiteren Preisanstieg. Für Moeller-Maersk ging es um 8,8 Prozent nach unten. Der Umsatz ist zwar höher als erwrtet ausgefallen, der Gewinn hat die Erwartungen allerdings deutlich verfehlt, wie es im Handel hieß. Mit Suez ging es nach Zahlen in Paris dagegen um 3,1 Prozent nach oben. "Sie sind ein Schritt in die richtige Richtung", schrieben die Analysten von Bryan Garnier. Altice legten nach ihrem Zwischenbericht um 12,4 Prozent zu. Besonders in Frankreich sei das erste Quartal gut gelaufen, merkte Bryan Garnier an. Die Aktie des britischen Logistikkonzerns Ocado haussierte an der Londoner Börse um 44 Prozent. Der US-Einzelhändler Kroger ist mit 5 Prozent bei den Briten eingestiegen. Die Aktie von RTL gab um 9 Prozent nach. Sowohl Umsatz als auch Gewinnkennziffern aus dem ersten Quartal haben die Erwartungen verfehlt. Merck erholten sich nach den schweren Verlusten vom Dienstag, der Kurs stieg um 6,4 Prozent. Händler meinten, Merck habe sich hoffnungsvoll zur Wirksamkeit von zwei Medikamenten gegen Lungenkrebs geäußert. Für Ceconomy ging es nach Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. Die Leoni-Aktie rückte um 5,8 Prozent vor. Auf den starken Quartalsbericht vom Vortag folgen nun Analysehäuser mit Hochstufungen. Überraschend gute Zahlen katapultierten die Aktie des Immobilienunternehmens Patrizia um 11,2 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:14 Uhr Mi, 18:22 % YTD EUR/USD 1,1802 -0,08% 1,1814 1,1793 -1,8% EUR/JPY 130,69 +0,34% 130,47 129,91 -3,4% EUR/CHF 1,1813 -0,02% 1,1824 1,1798 +0,9% EUR/GBP 0,8730 -0,11% 0,8720 1,1431 -1,8% USD/JPY 110,75 +0,42% 110,44 110,17 -1,7% GBP/USD 1,3518 +0,04% 1,3550 1,3482 +0,0% Bitcoin BTC/USD 8.336,05 +0,4% 8.371,39 8.327,52 -39,0%

Der Euro neigte weiter zur Schwäche gegen den Dollar und fiel wieder unter die Marke von 1,18. Teilnehmer begründen dies unter anderem mit der schwierigen Regierungsbildung in Italien einschließlich der im Raum stehenden Idee eines Schuldenerlasses durch die EZB.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag die negativen Vorzeichen überwogen. Positive Vorgaben der Wall Street stützten nur vereinzelt, etwa in Tokio. Überraschend schwach ausgefallene März-Daten zu den Aufträgen im japanischen Maschinenbau belasteten nicht. Diese gelten als notorisch volatil. Überdies ergab eine Umfrage unter Branchenmanagern, dass diese im zweiten Kalenderquartal eine deutliche Zunahme der Aufträge in der Kernrate erwarten. Beobachter sprachen daher von einem intakten Erholungstrend der Maschinenbaubranche. Aktien von Komatsu stiegen um 0,6 Prozent, Kubota ebenfalls um 0,6 Prozent und Mitsubishi Heavy um 1,1 Prozent. An der Börse in Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent nach der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten für April. Demnach stieg die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet. Belastet wurde der australische Aktienmarkt ferner von Schwergewicht Westpac. Die Aktie der Bank wurde ex Dividende gehandelt und verlor dadurch optisch 3,7 Prozent. Dagegen stiegen im Bergbausektor Rio Tinto und BHP Billiton um 2,4 und 1,3 Prozent auf Mehrjahreshochs, was den breiten Markt etwas stützte. Kleinere Verluste verbuchten derweil die chinesischen Börsen. Einzig der Energiesektor blieb dank gestiegener Ölpreise von den Abgaben verschont. In Hongkong verhinderte das Plus von tencent größere Abgaben. Die überzeugenden Quartalszahlen des Internet-Konzerns verhalfen dessen Aktie zu einem Anstieg um 4,5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

SAP bringt Aktionäre bei Vergütungssystem wieder hinter sich

Die SAP-Aktionäre haben sich nach Änderungen im Vergütungssystem für den Vorstand wieder versöhnt gezeigt und dieses auf der Hauptversammlung mit mehr als 90-prozentiger Mehrheit durchgewunken. Auf dem Aktionärstreffen 2017 hatte sich die Kritik an der Bezahlung der Unternehmensführung massiv in der Zustimmungsquote für die Entlastung des Aufsichtsrats niedergeschlagen. Damals votierten nur 50,49 Prozent der Aktionäre dafür.

ESI Energy Solutions zieht Börsengang vor

Das Energieunternehmen ESI Energy Solutions will seinen Börsengang in Europa spätestens bis Ende Juni umsetzen und damit früher als geplant. Bisher hatte das kanadische Unternehmen die Handelsaufnahme an europäischen Börsenhandelsplätzen für das dritte Quartal geplant. Grund sei unter anderem die zügiger als erwartete Verschmelzung der Energy Solutions International Ltd und der ESI Energy Solutions International.

Norma hat nach Abwahl des Chefkontrolleurs neuen AR-Chef

Die Norma Group hat nach dem unfreiwilligen Abgang des früheren Chefkontrolleurs einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wählte der Aufsichtsrat Lars Magnus Berg zu seinem Chef. Zuvor war Stefan Wolf bei den Aktionären durchgefallen, als er sich auf der Hauptversammlung zur Wiederwahl in das Kontrollgremium stellte. Er wurde mit 50,41 Prozent der Stimmen abgelehnt.

China genehmigt Toshibas Verkauf der Speicherchip-Sparte - Kreise

Die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital hat von den chinesischen Kartellbehörden die Erlaubnis bekommen, Toshibas Speicherchip-Sparte zu kaufen. Die chinesischen Behörden hätten der Transaktion zugestimmt, ohne irgendwelche Änderungen von Bain zu fordern, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bain habe diese Nachricht an Toshiba übermittelt, sagte ein weiterer Informant.

Facebook-Chef Zuckerberg am Dienstag im EU-Parlament - Anhörung nicht öffentlich

May 17, 2018 12:33 ET (16:33 GMT)

