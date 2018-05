Mit der renommierten Auszeichnung von TM Forum für den/die CTO des Jahres werden Personen bedacht, die herausragende Leistungen für die Beschleunigung des digitalen Wandels in der Branche erbringen

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gab heute bekannt, dass Catherine Michel, die CTO des Unternehmens, mit dem TM Forum CTO of the Year 2018 Award ausgezeichnet wurde.

Seit 2007 werden mit den Excellence Awards von TM Forum weltweit führende Unternehmen für ihre innovativen Erfolge in den Bereichen Digitaler Wandel, Geschäfts- und IT-Agilität, Kundenorientierung, branchenübergreifende Partnerschaft und Zusammenarbeit sowie Produkt- und Dienstleistungsinnovationen ausgezeichnet.

"Herzlichen Glückwunsch an Catherine Michel zu ihrem Erfolg bei den diesjährigen TM Forum Excellence Awards", so Nik Willetts, President und CEO von TM Forum.

"Operational Excellence und Solution Excellence, Innovationen und die Führungsposition in der digitalen Branche zeichnen die Preisträger dieser renommierten Auszeichnung aus. Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an Sigma und Catherine Michel für ihre Leistungen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels. Wir danken ihnen für ihr Engagement im TM Forum, für unsere Mitglieder und die gesamte Telekommunikationsbranche."

Catherine Michel äußerte sich bei der Preisverleihung folgendermaßen:

"Im Namen aller Mitarbeiter von Sigma freue ich mich sehr, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Denn er würdigt die innovative Arbeit, die wir leisten, um unsere Kunden bei der Mitgestaltung des radikalen digitalen Wandels zu unterstützen, in dem sich die Branche befindet. Ich bin begeistert von dieser Branche und vor allem von den Möglichkeiten, mit Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Vielen Dank an das TM Forum für diese Ehre und vielen Dank an die Branche, die mich täglich antreibt."

Weitere Einblicke in die Gedanken von Catherine Michel zum digitalen Wandel finden Sie in einer Auswahl ihrer Gespräche, beispielsweise zu den Themen "Placing the Digital Catalog at the Heart of Operations" und "Dynamic Offer Creation in the Digital Economy".

Die Preisträger der 2018 Excellence Awards von TM Forum wurden von einer unparteiischen, unabhängigen Jury aus renommierten Branchenvertretern beurteilt, darunter Pascal Viginier, Group CEO Advisor von Orange, Sandra De Zoysa, Group Chief Customer Officer von Dialog Axiata PLC, George Glass, Chief Systems Architect von BT, Camille Mendler, Analyst von Ovum, Justin van der Lande, Principal Analyst von Analysis Mason, Keith Willetts, Gründer, früherer Vorsitzender und CEO von TM Forum sowie Julie Wood-Moss, Beraterin des Vorstandes der Boston Consulting Group, von Agent 3/Next 15 sowie von Dial Partners LLP.

