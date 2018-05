Solvesta AG: Kapitalerhöhung durch Co-Investment im Teilkonzern Helima DGAP-Ad-hoc: Solvesta AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Solvesta AG: Kapitalerhöhung durch Co-Investment im Teilkonzern Helima 17.05.2018 / 19:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. _________________________________________________________________ Ad hoc-Meldung vom 17. Mai 2018 Solvesta AG: Kapitalerhöhung durch Co-Investment im Teilkonzern Helima München, 17. Mai 2018 - Solvesta AG: Die Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf), hat im Oktober 2015 die Assets der insolventen Helmut Lingemann GmbH & Co. KG erworben und unter der Firmierung "Helima" weitergeführt. Die unterschiedlichen rechtlichen Einheiten der Helima werden gehalten über die Teilkonzernholding Solvesta Fensterprofil Verwaltung und Beratung GmbH. An dieser Teilkonzernholding hat sich heute im Zuge einer Kapitalerhöhung die Luxor Invest UG beteiligt, die gegen eine Zahlung inkl. Aufgeld von 1,0 Mio. EUR insgesamt 23.307 neu geschaffene Anteile am nunmehr 49.307 Anteile zu 1,- EUR betragenden Stammkapital erhielt. Mit den eingeworbenen Mitteln wird vor allem das weitere, nachfragegetriebene Wachstum der Helima Gruppe gestärkt. Die Solvesta AG erhielt eine bis 31.03.2019 befristete Kaufoption, die neu entstandenen Anteile zu erwerben, wenn insbesondere die Bedingung einer nicht weiter definierten (Finanzierungs-) Maßnahme auf Ebene der Solvesta AG eingetreten ist, die in ihrer Umsetzung wahlweise gemäß dem 2. oder 3. Buch des Umwandlungsgesetzes erfolgt ist. Helima ( www.helima.de) entwickelt und vertreibt innovative Fensterabstandshalter aus Aluminium, Edelstahl und neuerdings Kunststoff für die Isolierglasindustrie. Internationale Kunden sind namhafte Fenster- und Isolierglashersteller. Der Vertrieb erfolgt neben Deutschland und Europa bis in die USA und den asiatischen Raum. Der Vorstand Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: info@solvesta.eu 17.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Deutschland Telefon: 089 55266890 Fax: 089 552668999 E-Mail: info@solvesta.eu Internet: www.solvesta.eu ISIN: DE000A12UKD1 WKN: A12UKD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687435 17.05.2018 CET/CEST

