Seit einem halben Jahr zeigt Saudi-Arabien Deutschland die kalte Schulter. Interne Berichte zeigen, wie groß der Ärger für die deutschen Unternehmer ist.

Detlef Daues hat ein Problem. Seit knapp 40 Jahren ist er in Saudi-Arabien im Geschäft. Seine Firma V-Line, die den Einkauf von Ersatzteilen von Industrieanlagen managt, sei mit dem Königreich gewachsen, erzählt der Mittelständler. Nun pumpt Saudi-Arabien Hunderte Milliarden in den Umbau seiner Wirtschaft - aber Daues und viele weitere deutsche Firmen können davon momentan nicht profitieren.

Die Saudis schneiden Deutschland wegen einer politischen Krise systematisch. Man spüre eine "Abneigung", sagt Daues.

Wann der Streit eskalierte, lässt sich genau sagen: Am 18. November. An diesem Tag, der Freitag ein halbes Jahr zurückliegt, zog das Königreich seinen Botschafter Prinz Chalid bin Bandar bin Sultan bin Abdulasis Al Saud aus Berlin ab. Vorausgegangen waren ungewöhnlich undiplomatische Worte des damaligen Bundesaußenministers Sigmar Gabriel (SPD) in Richtung Saudi-Arabien.

Zu dieser Zeit kursierten Berichte, dass der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri gegen seinen Willen in Riad festgehalten werde. Gabriel bezeichnete die Politik der Saudis deshalb als "Abenteurertum", das man nicht mehr sprachlos hinnehmen könne. Das Königreich schäumte wegen dieser öffentlichen Demütigung. Der Name "Gabriel" wurde auf den Ministeriumsfluren in Saudi-Arabien zum Reizwort, das so manchen Amtsträger in Rage brachte.

Dass Gabriels Auftritt auch unter deutschen Diplomaten Unmut auslöste, zeigen interne Berichte aus dem November. Dort rät die deutsche Botschaft Riad in deutlichem Ton zur Mäßigung in Äußerungen über Saudi-Arabien: "Es ist aus hiesiger Sicht auch Zeit - gar mancher in Berlin mag das nicht gern hören - , dass wir das offene oder versteckte Saudi Bashing beenden."

Saudi-Arabien müsse auch angesichts "der umfassendsten Reformen, die das Land je gesehen hat", differenziert wahrgenommen werden. Die deutschen Wirtschaftsinteressen ...

