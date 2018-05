Überall findet man Geld, ganz gleich ob es im Geschäft aus einer Hand in die andere wechselt oder auf den Konten bei der Bank ruht beziehungsweise durch den bargeldlosen Zahlungsverkehr den Besitzer wechselt. Wo aber kommt das Geld her und wer bestimmt, wie viel es davon gibt? Hier kommt dann der Begriff Geldschöpfung ins Spiel. Diese bezeichnet die Schaffung von neuem Geld durch die Zentralbank, was auf verschiedene Art und Weise erfolgen kann. Zum einen erfolgt die Geldschöpfung in Form der ... (Robert Sasse)

