Nach dem EU-Gipfel lässt der US-Präsident seiner Verärgerung über die Europäer freien Lauf. Eine Attacke richtet sich direkt gegen deutsche Autobauer.

US-Präsident Donald Trump hat nach den Beschlüssen des EU-Gipfels in Sofia harsche Kritik an der Handelspolitik der Europäischen Union geübt. "Die Europäische Union ist furchtbar zu uns", sagte Trump am Donnerstag in Washington. "Jean-Claude (Juncker) und Donald (Tusk) - ich mag sie beide, aber sie sind sehr hart", sagte Trump.

