Die Präsenz von einheimischem Eissalat wuchs beträchtlich an, insbesondere in München. Die Chargen ließen sich auch in Berlin flott absetzen, was mit gewährten Verbilligungen noch unterstützt wurde. Dies geht aus dem "BLE-Marktbericht KW 19 / 18" hervor. Bildquelle: Shutterstock.com In Hamburg und Köln zogen die Kurse der konkurrenzlosen spanischen...

