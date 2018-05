"Darmstädter Echo' zum Bier-Urteil:

"Die kleine Brauerei aus dem Allgäu, die erneut Gratis-PR frei Haus erhalten hat, verkauft mit dem Werbe-Zusatz keine einzige Flasche Gerstensaft mehr. Die eigentlichen Gefahren lauern dort, wo systematisch Etikettenschwindel betrieben wird. Wie bei Lebensmitteln in Bezug auf Zucker- und Salzgehalt. Das Bier-Urteil mag kleinkariert sein, ist aber kein Aufreger. Aufgeklärte Verbraucher (das beginnt in der Schule) und die Abstimmung an der Ladenkasse: Das bringt mehr. Ganz nüchtern betrachtet."/yyzz/DP/he

AXC0009 2018-05-18/05:35