SUSPA - In der Branche der Automobilzulieferer bahnt sich eine bedeutende Transaktion an. Nach FAZ-Informationen steht der wichtigste Konkurrent des bekannten Gasfedernherstellers Stabilus zum Verkauf; Suspa aus Altdorf bei Nürnberg. Wie in Finanzkreisen zu hören ist, hat die österreichische Beteiligungsgesellschaft und Eigentümerin Andlinger dafür die Fusionsberatung Alantra beauftragt. (FAZ S. 21)

UNIPER - Uniper-Chef Klaus Schäfer ist noch einmal auf Eon-CEO Johannes Teyssen angewiesen: Nur mithilfe des scheidenden Mutterkonzerns kann er eine Attacke des Hedgefonds Elliott sicher abwehren. Doch schon eine Enthaltung wäre fatal. (Handelsblatt S. 20)

VIVENDI - Vivendi hat den Startschuss für die Weiterentwicklung des Aktionärskapitals von Universal Music Group gegeben. Die weltweite Nummer 1 für Musikaufnahmen könnte von dem von Investor Vincent Bollore kontrollierten Konzern an die Börse gebracht werden. Der Aufsichtsrat von Vivendi gab dem Vorstand am Donnerstag grünes Licht, juristische Vorarbeiten und Studien vorzunehmen, die dafür notwendig sind. Der Vorstand werde anschließend verschiedene Optionen vorstellen. Universal Music könnte nach Ansicht von J.P. Morgan bei einer kompletten Abspaltung mit bis zu 40 Milliarden Dollar bewertet werden. (Börsen-Zeitung S. 10)

