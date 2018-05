Stockholm - Es war die Sensation: Ende April gaben die ABBA-Mitglieder Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid bekannt, dass sie nach 36 Jahren erstmals wieder gemeinsam im Studio sind und zwei neue Songs aufnehmen. Derzeit arbeiten sie an einer Welttournee, bei der ABBA als virtuelle Figuren auf der Bühne stehen und die 2019 starten soll. Aus der Zusammenarbeit ergab sich die Idee, gemeinsam neue Musik zu produzieren.

"Es war so, als ob die Zeit stillgestanden hätte, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg", schreibt die Band auf ihrer Homepage. Die Ballade "I Still Have Faith In You" soll im Dezember im Rahmen eines britischen TV-Specials über ABBA Premiere feiern, die Veröffentlichung der Tanznummer "Don't Shut Me Down" steht noch in den Sternen. Doch das Warten auf ...

