Der amerikanische Ingenieurdienstleister KBR Inc. (ISIN: US48242W1062, NYSE: KBR) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,08 US-Dollar ausbezahlen. Ausgeschüttet wird die Dividende am 13. Juli 2018 (Record date: 15. Juni 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden unverändert 0,32 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 17,52 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2018) bei 1,83 Prozent. KBR mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...