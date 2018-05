The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 53U XFRA CA02215R1073 ALTUS GROUP LTD EQ01 EQU EUR N

CA FSV XFRA CA1946931070 COLLIERS INTL GRP INC. SV EQ01 EQU EUR N

CA 72R XFRA CA22026V1058 CORREVIO PHARMA EQ01 EQU EUR N

CA 305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. EQ01 EQU EUR N

CA 54G XFRA CA80100R1010 SANGOMA TEC. EQ01 EQU EUR N

CA 557 XFRA CA86863R1055 SUPREMEX INC. EQ01 EQU EUR N

CA 53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV EQ01 EQU EUR N

CA DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 EQ01 EQU EUR Y

CA HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 EQ01 EQU EUR N

CA 2DR XFRA US4577301090 INSPIRE MED SYS DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA SH7 XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01 EQ01 EQU EUR N