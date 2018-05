FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EAM XFRA IT0001233417 A2A S.P.A. EO 0,52 0.058 EUR

ER9 XFRA IT0001157020 ERG S.P.A. EO 0,10 1.150 EUR

BCJ XFRA IT0001033700 BASICNET EO 0,52 0.060 EUR

B7A XFRA IT0001031084 BANCA GENERALI B EO 1 1.250 EUR

XCW XFRA IT0000784154 SOC. CATTOLICA DI ASS. 0.350 EUR

S7A XFRA IT0000433307 SARAS S.P.A.RAFFINERIE S. 0.120 EUR

CIR XFRA IT0000080447 CIR ORD. EO 0,50 0.038 EUR

4BE XFRA IT0000066123 BPER BANCA EO 3 0.110 EUR

ASG XFRA IT0000062072 GENERALI EO 1 0.850 EUR

CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.013 EUR

GRB XFRA FR0000121709 SEB SA INH. EO 1 2.000 EUR

8IG XFRA IT0001078911 INTERPUMP GRP EO 0,52 0.210 EUR

UIPN XFRA IT0004810054 UNIPOL GRUPPO SPA NAM. 0.180 EUR

SOAN XFRA IT0004827447 UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N. 0.145 EUR

TI7 XFRA IT0003126783 CEMENTIR HLDG S.P.A. EO 1 0.100 EUR

TTR1 XFRA DE000A0XYGA7 TECHNOTRANS AG NA O.N. 0.880 EUR

AR4 XFRA DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N. 5.000 EUR

FRE XFRA DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0.750 EUR

CSH XFRA DE0005407100 CENIT AG O.N. 1.000 EUR

FJZ XFRA CNE100000502 ZIJIN MINING GRP H YC-,10 0.012 EUR

TPV XFRA BMG8984D1074 TPV TECHNLGY DL-,01 0.001 EUR

SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 2.220 EUR

FTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTD 0.057 EUR

XFRA DE000HSH4HN2 HSH NORDBANK INF VII13/21 0.001 %

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.484 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.270 EUR

8BU XFRA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 0.270 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.271 EUR

MXHN XFRA DE000A2DA588 MAX AUTOMATION SE NA O.N. 0.150 EUR

I10 XFRA IT0005211237 ITALGAS S.P.A. O.N. 0.208 EUR

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.153 EUR

XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

XFRA DE000HLB3BY7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/16 0.001 %

12M XFRA IT0001049623 IND. MACC. AUTOM. -IMA- 1.700 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.382 EUR