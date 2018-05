Die Zahlen von Viscom sind nicht zufriedenstellend. Zwar konnte der Spezialist für Inspektionslösungen das Ordervolumen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22,6 % auf 24,7 Mio. € steigern, doch in den Kennzahlen schlägt sich dies noch nicht wirklich nieder. Beim Umsatz war Ebbe angesagt: Von etwa 19,5 Mio. fiel man auf knapp 16,8 Mio. € zurück, das Ebit hat sich unter dem Eindruck des schwächeren Umsatzes, aber auch angesichts von höheren Personalkosten und einem hohen Bestandsaufbau grob gezehntelt auf gerade mal 253 T€, das Periodenergebnis landete bei 395 T€, während es im Vorjahreszeitraum noch etwa 1,88 Mio. € gewesen waren. Wir hatten bereits auf einen wichtigen internen Wechsel hingewiesen. Volker Pape, Vertriebs-Vorstand und Mitgründer des Unternehmens, hatte den Wunsch geäußert, noch vor derdiesjährigen Hauptversammlung am 30.05. sein Vorstandsmandat niederzulegen und sich dann in den Aufsichtsrat wählen zu lassen. Mit etwa 63 Jahren ist Papedurchaus in einem Alter, wo man es auch etwas ruhigerangehen darf. In Verbindung mit den Zahlen setzt derWechsel aber erst mal Fragezeichen, zumal Pape nicht nur Vorstand, sondern auch Großaktionär ist. Direkt bzw. über die Zwischengesellschaft HPC Vermögensverwaltung GmbH liegen etwa 59,6 % der Aktien bei Pape bzw. auch bei dem Unternehmens-Mitbegründer Dr. Martin Heuser. Fazit: Thematisch ist Viscom weiterhin sehr reizvoll und das Potenzial in einer häuf g miniaturisierten Elektronik-Welt erscheint hoch. Doch zunächst ergibt sich ein etwas offener Rahmen. Ob der ganz kurze Aufwärtstrend hält, ist eine berechtigte Frage.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 20 vom 19.5.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info