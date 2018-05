San Jose - Paypal will mit dem Kauf des schwedischen Mobil-Bezahldienstes iZettle ihre bislang grösste Übernahme wagen. 2,2 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro) in bar lässt sich die ehemalige Ebay-Tochter die Transaktion kosten, wie Paypal-Chef Dan Schulman der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider über den Deal berichtet.

iZettle hat sich wie der US-Rivale Square mit mobilen Kartenlesegeräten einen Namen gemacht, mit denen auch kleinere Händler wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...