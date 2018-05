Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Enel von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber mit einem von 6,15 auf 6,00 Euro gesenkten Kursziel auf "Buy" belassen. Damit berücksichtige er die Risiken einer neuen Energiepolitik im Falle einer neuen Regierung in Italien unter der Führung der Fünf Sterne und Lega, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-05-18/08:50

ISIN: IT0003128367