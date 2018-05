Zürich - Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz: Ohne zusätzliche Klimaschutz-Massnahmen droht der Schweiz eine Verdoppelung bis Verfünffachung gesundheitsrelevanter Hitzeereignisse bis zum Ende des Jahrhunderts. Diese Einschätzung geht aus einer neuen Studie hervor. In der Folge könnte die hitzebedingte Sterblichkeit hierzulande um 200 Prozent zunehmen. Ältere alleinstehende Menschen - ein Grossteil davon sind Frauen - sind die am meisten betroffene Bevölkerungsgruppe.

Die Studie «Klimabedingte Zunahme von Hitzeereignissen und deren Folgen für die Gesundheit in der Schweiz und in Europa» zeigt anhand einer umfassenden Recherche, dass die Klimaveränderung heute eine ernstzunehmende Gefahr für die Bevölkerung ist. Sie wurde im Auftrag von Greenpeace Schweiz von den zwei auf Klimafolgen spezialisierten Forschenden Linda Krummenauer und Carsten Walther verfasst. Carsten Walther wird die Ergebnisse heute in Bern im Rahmen der Generalversammlung des Vereins KlimaSeniorinnen Schweiz vorstellen. Zudem ...

